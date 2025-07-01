Названы самые доступные автомобили

Открывает топ-10 самых доступных автомобилей отечественный cедан, стоимость которого на данный момент составляет 749 900 рублей.

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Речь про Lada Granta в базовой комплектации Standard с 1,6-литровым двигателем мощностью 90 лошадиных сил и пятиступенчатой МКП. Из базовых опций — электроусилитель руля, передние электростеклоподъемники, боковые зеркала с электрорегулировкой и обогревом. За 829 тысяч рублей можно приобрести Lada Granta Standard Plus, в комплектации которой есть подушка безопасности.

Классическая трёхдверная Lada Niva Legend стоит от 1 059 000 рублей. Она оснащена 83-сильным бензиновым «атмосферником» объёмом 1,7 литра, агрегатированным с пятиступенчатой механической коробкой передач и постоянным полным приводом. Модель оснащена очень скромно — в наличии электростеклоподъёмники, крепления для детских сидений ISOFIX, 16-дюймовые стальные диски и заводская аудиоподготовка.

Внедорожник Lada Niva Travel стартует от 1 314 000 рублей. Базовая полноприводная версия оснащена бензиновым 1,7-литровым двигателем мощностью 80 «лошадей», пятиступенчатой МКП, боковыми зеркалами с обогревом и электроприводом, 15-дюймовыми стальными дисками и аудиоподготовкой.

Китайский седан BAIC U5 Plus, чья цена начинается от 1 394 500 рублей, на данный момент является самой дешёвой новой иномаркой на российском рынке, пишут «Автоновости дня». Указанная стоимость относится к автомобилю 2024 года выпуска. Модель имеет 105-сильный «атмосферник», пятиступенчатую механическую коробку, систему бесключевого доступа с кнопкой запуска двигателя, мульти-руль, боковые зеркала с электроприводом и обогревом, камеру заднего вида с парктрониками и другие опции.

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Рестайлинговый седан Lada Vesta в комплектации Comfort можно приобрести за 1 459 900 рублей. Он оснащается 1,6-литровым двигателем мощностью 106 лошадиных сил, сопряжённым с пятиступенчатой МКП. Данная модификация имеет кондиционер, боковые зеркала с электрорегулировкой и обогревом, фронтальные подушки безопасности для водителя и переднего пассажира.

До 1,5 миллиона обойдётся покупка китайского внедорожника Livan X3 Pro 2023 года выпуска. С учётом прямой скидки в размере 180 тысяч его стоимость составляет 1 479 900 рублей. Под капотом машины — полуторалитровый атмосферный двигатель мощностью 103 лошадиных сил в паре с вариатором. В базовом исполнении автомобиль имеет мульти-руль, фронтальные подушки безопасности, встроенный видеорегистратор, система бесключевого доступа, задние парктроники.

Седан Changan Alsvin 2023 года выпуска с учетом прямой выгоды в размере 250 тысяч рублей обойдётся покупателю в 1,5 миллиона рублей. Модель имеет полуторалитровый 98-сильный двигатель и роботизированную трансмиссию. Из базовых опций — мульти-руль, задние парктроники, фронтальные подушки безопасности, встроенный видеорегистратор, система бесключевого доступа.

УАЗ «Хантер» 2024 года выпуска с классическим дизайном и 112-сильным двигателем пониженного экологического класса «Евро-2» будет стоит своему владельцу 1,51 миллиона рублей. Внедорожник оснащён механической трансмиссией, подключаемым полным приводом, гидрокорректором фар и прикуривателем.

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Кроссовер JAC JS3 2023 года в июле продаётся за 1 549 00 рублей при 100% оплаты без кредита. Машина с полуторалитровым 109-сильным «атмосферником» и шестиступенчатой МКП среди стандартных опций имеет фронтальные подушки безопасности для водителя и переднего пассажира, кондиционер, задние парктроники, круиз-контроль.

Пятиместный универсал Lada Largus среди всех представленных моделей самый дорогой —1 660 000 рублей. В базовой комплектации имеет 90-сильный бензиновый мотор объёмом 1,6 литра и пятиступенчатую МКП, фронтальную подушку безопасности водителя, электростеклоподъёмники, кондиционер и ABS с EBD.