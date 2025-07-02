В центре Москвы 5 июля временно ограничат движение

Движение на нескольких набережных в центре и улицах будет временно закрыто 5 июля из-за проведения Московского ночного велофестиваля, сообщает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

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«5 июля с 18:30 до окончания мероприятия движение для транспорта закроют на участках улицы Лужники и Лужнецкой набережной. Также с 22:00 до окончания мероприятия на набережных: Лужнецкая, Пречистенская, Кремлевская, Москворецкая, Подгорская, Берниковская, Николоямская, Андроньевская, Золоторожская, Красноказарменная, Головинская, Госпитальная, Семеновская, Преображенская, Ганнушкина, а также на проспекте Ветеранов», — сообщает канал.

До этого стало известно, что 28 июня прекратит работу Московский монорельс. На его месте в 2027 году откроют парк.

Парк с бесплатным и круглосуточным входом площадью 40 тыс. кв. м с беговой дорожкой, аллеями, кафе и зонами отдыха станет новой достопримечательностью на карте Москвы. При этом в память о монорельсе в парке оставят несколько вагонов.

Парковое пространство свяжет пять районов. Ожидаемая посещаемость — до 20 тыс. человек в день.

Ранее трансформацию московского монорельса назвали современным решением.