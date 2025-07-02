Госдума приняла закон о новых штрафах за игнорирование требований гаишника

За неостановку по требованию инспектора на дороге штраф для водителя вырастет более чем в 10 раз. Кроме того, за повторное такое нарушение будут лишать прав. Соответствующий законопроект приняла Госдума в третьем, окончательном чтении.

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Напомним, что сейчас за такое нарушение грозит штраф от 500 до 800 рублей. Но согласно нововведениям за первый раз штрафовать будут на сумму от 7 до 10 тысяч рублей. Также в эту статью добавили еще одну часть, которая предусматривает наказание за повторное такое нарушение. А именно штраф 10 тысяч рублей или лишение прав на срок от 4 до 6 месяцев.

Чем вызвано такое усиление ответственности - непонятно. Дело в том, что эти поправки были внесены в другой законопроект во втором чтении. Поэтому пояснительной записки к ним нет.

Но напомним, что ранее с такими предложениями выступало МВД, хотя в предложении ведомства речь шла об ужесточении ответственности для тех, за кем приходится устраивать погоню. Но к ним применяют обычно другую статью - 19.3 КоАП. В ней штраф хотя и ниже новопринятого - от 2 до 4 тысяч рублей, - но есть и другие, более суровые наказания. А именно: административный арест до 15 суток либо обязательные работы на срок от 40 до 120 часов. Так что какую статью будут вменять инспекторы после вступления в силу новых поправок - не совсем понятно.

Но напомним, что такое остановка по требованию инспектора, кто вообще может останавливать транспорт на дороге и как правильно останавливаться, чтобы не получить новый повышенный штраф.

Кто имеет право останавливать машины на дороге

Останавливать машины на дороге имеет право любой сотрудник полиции. Не только сотрудник ГИБДД. Это просто необходимо в рамках различных мероприятий для обеспечения безопасности. И это прямо прописано в законе о полиции.

Кроме того, грузовики и автобусы могут еще останавливать для проверки сотрудники Ространснадзора. В зоне пунктов работы таможни - еще и таможенники.

Где можно останавливаться?

Инспектор всегда укажет место остановки. Причем не важно, нарушите ли вы при этом Правила дорожного движения. Где указал, там и встали. Впрочем, если вы слегка дальше проедете, ничего вам за это не будет. Ведь требование об остановке вы выполнили.

Да, бывают ситуации, когда инспектор останавливает в местах, где остановка запрещена. Причем прямо под объективом камеры фотовидеофиксации. Но в этом случае, в случае получения штрафа, его можно оспорить. Именно на основании выполнения требования инспектора. На месте с него получать рапорт об остановке не требуется. Придет штраф, напишете жалобу, установят остановку по требованию - штраф отменят. Да, возникают лишние проблемы, которые надо регулировать посредством писания жалоб. Но никуда от них не деться.

Как подается сигнал об остановке?

Обычно сигнал подается жезлом. Полосатый жезл сотрудника ГИБДД всем известен. Есть еще жезл с красным кружком на вершине. Им обычно пользуются сотрудники других служб.

Кроме того, требование об остановке может быть подано через громкоговорящее устройство патрульного автомобиля. В этом случае также надо выполнить требование инспектора прижаться к обочине и остановиться.

Новые поправки в закон затронут только злостных нарушителей

Бывают казусы. Водитель каршеринга может не помнить номер арендованного им автомобиля. Но марку-то он точно знает, которую озвучивает сотрудник ДПС. Шильдик на руле приклеен. Так что понять, что обращение относится именно к нему, может.

Не всех наказывают за неостановку по требованию. Как-то корреспонденты "РГ" участвовали в рейде. Один из мотоциклистов не остановился по требованию. Сотрудники ДПС и корреспонденты "РГ" быстро кинулись в патрульную машину, догнали мотоциклиста.

Он остановился. Выяснилось, что он просто не заметил требования инспектора об остановке. Ему надо было объехать уже остановленную машину, и он смотрел в левое зеркало. Поэтому проехал. Но все документы у водителя были в порядке. Сам он был трезв и вел себя очень вежливо и корректно. Так что отпустили его с миром. Без оформления штрафов за неостановку.

В общем, новые поправки затронут только злостных нарушителей, которым надо всеми способами скрыться от правосудия.