Требования по локализации хотят распространить на каршеринг

Минпромторг России поддержал распространение требований на рынок каршеринга, сообщает ТАСС со ссылкой на главу министерства Антона Алиханова. Если это сделают, то и в парках краткосрочной аренды будет разрешено использовать только машины, набравшие достаточное количество очков локализации или выпущенные в рамках «свежих» специнвестконтрактов.

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В Минпромторге «горячо поддерживают» предложение распространить на каршеринг требования по локализации аналогично закону о такси, поступившее от членов Совета Федерации. Алиханов добавил, что будут приложены все усилия для быстрого принятия документа.

Закон о локализации такси приняли в России в конце мая. В силу он вступит с 1 марта 2026 года, но ряду регионов дадут еще несколько лет на подготовку. Согласно закону, автомобили будут включать в реестр легковых такси только при выполнении одного из двух условий.

Первое — машина должна набрать достаточное количество баллов локализации при производстве. Второе — она должна быть выпущена в рамках специального инвестиционного контракта (СПИК), заключенного с 1 марта 2022 года по 1 марта 2025 года. С 2033-го второе условие упразднят, и единственным останется достаточный уровень локализации.

Сейчас под требования подходят Lada Granta, Vesta и Aura, Haval Jolion, F7 и F7x, BAIC U5 Plus и Kaiyi E5, а также все модели «Москвича».

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Китайских производителей при этом могут принудить добирать баллы за счет использования российских деталей. Минпромторг предложил сделать закупку некоторых отечественных комплектующих обязательной для иностранных компаний, работающих в РФ.