В Россию перестали привозить новинки автопрома, и вот почему

В России заметно сократилось количество новых автомобильных моделей. Однако рыночные перспективы у новинок, которые официально появились в стране, сильно отличаются: одни машины продаются тысячами экземпляров, другие - десятками штук. О том, чем вызван данный фактор, рассказали "Известия".

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Так, по словам главы "Автостата" Сергея Целикова, в течение первых шести месяцев на рынке России было представлено около двадцати свежих моделей автомобилей.

Он отметил, что в последние два года рынок активно пополнялся новинками. Этому способствовали высокие темпы продаж. Однако в настоящее время, когда реализации падают, импорт в нашу страну начал сокращаться.

Среди самых успешных новинок этого года - кроссовер Chery Tiggo 7L, который с апреля по июнь разошелся тиражом в 2691 автомобиль. Haval H7 также показал хорошие результаты: с марта было продано 1216 машин. Далее идут Tank 400 и Omoda C7: с февраля реализовано 769 и 238 экземпляров соответственно. Эксперт считает эти показатели достойными, учитывая общее снижение продаж новых машин. Отдельно стоит отметить GAC GS4, который с середины марта нашел 306 покупателей, что говорит о хорошем потенциале модели.

Тем не менее не все новые автомобили смогли найти своих покупателей. Например, бренд KGM, который вышел на российский рынок в этом году, представил четыре модели в марте. Однако к концу июня было зарегистрировано всего 137 автомобилей: 51 - Torres, 50 - Korando, 20 - Rexton и 16 - Tivoli.

Продажи гибридного ROX 01 составили 87 штук с февраля, а Bestune T90 - всего 50 машин с января.

По мнению автомобильного эксперта Игоря Моржаретто, успешность или неудача новой модели во многом определяется тем, насколько хорошо известен бренд, какова цена и насколько продукт соответствует ожиданиям рынка.

В свою очередь, как сообщила генеральный директор Frank Auto Ирина Франк, в настоящее время импортеры принимают во внимание фактическую ёмкость рынка и сосредоточивают усилия на продвижении уже имеющихся в наличии моделей, а не на расширении ассортимента.

Главный редактор журнала "За рулем" Максим Кадаков подчеркнул, что прогнозы на 2025 год остаются осторожными. По его словам, в России ожидается появление не более 50 новых моделей.

Ранее "РГ" рассказывала о том, что, по мнению Минпромторга, авторынку России грозит падение до 40% по итогам года.