Идею запретить ремонт дорог в непогоду раскритиковали

Член общественного совета Федерального дорожного агентства Минтранса РФ Игорь Моржаретто раскритиковал предложение депутата Госдумы Владимира Плякина запретить укладку асфальта во время осадков. Об этом сообщает tatar-inform.ru.

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«Можно делать ямочный ремонт [в непогоду]. Есть современные технологии и ГОСТы», — напомнил Моржаретто в разговоре с корреспондентом портала.

Парламентарий считает необходимым внести изменения в свод правил СП 78.13330.2012, разрешающий дорожные работы при осадках. По его мнению, асфальтирование допустимо только в сухих условиях — это повысит качество покрытий и сократит бюджетные расходы на ремонты.

Плякин указал, что по всей России фиксируются случаи укладки асфальта на мокрое основание. Это вызывает недоумение граждан, так как влага нарушает сцепление слоев, приводит к образованию пустот и быстрому разрушению дорог уже через несколько месяцев.

Депутат подчеркнул, что инициатива позволит снизить количество внеплановых ремонтов и сэкономить государственные средства.

20 июня сообщалось о решении министра финансов РФ Антон Силуанов проехать в 2025 году по трассе «Таврида» для проверки работы российской дорожной отрасли.

Ранее в России увеличилась стоимость строительства и ремонта автомобильных дорог.