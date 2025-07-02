Таксопарки стали массово распродавать иномарки

В России на 157% увеличилось предложение машин, использовавшихся в такси

© За рулем

Согласно исследование Likvi.com, после принятия в России закона о локализации такси в России на 157% увеличилось количество выставленных на продажу б/у машин, использующихся в этом виде перевозок.

На 1 апреля 2025 года в РФ в продавалось 13,9 тыс. автомобилей Kia Rio, 12,8 тыс. Hyundai Solaris, 10,1 тыс. Volkswagen Polo и 6,3 тыс. Skoda Rapid. Но после принятия закона о локализации к 1 июля количество объявлений о продаже резко увеличилось: 36 тыс. Rio, 33,6 тыс. Solaris, 26 тыс. Polo и 15,1 тыс. Rapid.

Основой для исследования послужили наиболее популярные автомобили из крупнейшего российского агрегатора такси. Большинство иномарок владельцы продают из-за того, что хотят обновить автопарк до вступления закона о локализации в силу.