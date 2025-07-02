Почти на полмиллиона подешевел популярный кроссовер Haval

Стало известно, что китайский Haval объявил значительные скидки одну из своих популярных моделей — кроссовер H3. Теперь машину в комплектации Premium можно приобрести от 2 249 000 рублей с учётом максимальной выгоды.

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В неё входит прямая выгода (250 тысяч) и скидка по программе «Лояльный trade-in» (200 тысяч), что суммарно составляет 450 тысяч рублей. «Прошлогодние» кроссоверы H3 в версии Tech+ с передним приводом с учётом максимальной скидки теперь обойдутся россиянам от 2 499 000 рублей, а модификация с полным приводом – от 2 749 000.

Кроссовер с передним или полным приводом оснащён полуторалитровым бензиновым турбомотором. В переднеприводных моделях мощность составляет 143 лошадиные силы, у полноприводных версий — 177 «лошадей». Во всех комплектациях работает семиступенчатая роботизированная коробка передач с мокрым сцеплением.

Стоит напомнить, что с сентября 2024 года Haval H3 собирают на российском заводе в Тульской области.