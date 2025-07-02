В РФ выставили на продажу Ford Focus с небольшим пробегом

"Российская газета", изучая сайты бесплатных объявлений, обнаружила в продаже Ford Focus второго поколения 2008 года выпуска с пробегом в 27 000 километров.

© Российская Газета

Продавец из Ленинградской области уверяет, что машина на протяжении всей жизни принадлежала его родственнику и была куплена новой у официального дилера 17 лет назад. Большую часть времени хэтчбек хранился в гараже и за редким исключением выезжал летом на дачу.

Несмотря на возраст, техническое состояние "Форда" заявляется как почти идеальное, что нельзя сказать о его кузове - на бамперах и крыльях имеются небольшие притертости и царапины. Салон, судя по фотографиям из объявления, выглядит опрятно и не имеет следов износа.

Под капотом автомобиля всеволожской сборки расположен 1,6-литровый атмосферный мотор c индексом SIDA мощностью 115 лошадиных сил. В тандеме с ним трудится механическая коробка передач с приводом на переднюю ось.

Хозяин, с учетом имеющихся огрехов по лакокрасочному покрытию автомобиля, просит за него не так и много - 780 000 рублей.

Ранее "РГ" рассказывала о том, что в России выставили на продажу культовый американский спорткар Chevrolet Corvette C3.