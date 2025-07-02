Владельцы Voyah Free жалуются на неисправность круиз-контроля

Владельцы кроссоверов Voyah Free российской сборки, выпускаемых на заводе «Моторинвест» под Липецком, столкнулись с проблемой в работе адаптивного круиз-контроля. Об этом сообщил один из автовладельцев, купивший автомобиль в апреле 2025 года. По его словам, после активации системы ICA, которая отвечает за адаптивный круиз-контроль с удержанием автомобиля в полосе, машина начинает отклоняться вправо и не держится по центру дороги.

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Как отметил владелец, подобные неисправности обсуждают и другие обладатели Voyah Free российской сборки — в профильных сообществах зафиксировано минимум шесть аналогичных случаев.

По его мнению, причина проблемы может быть связана с некорректной калибровкой камеры Apollo-Tech — системы автономного управления, используемой на китайских версиях автомобилей. Предполагается, что дистрибьютор, меняя программное обеспечение, ограничивает функционал Apollo-Tech, и это сбивает калибровку.

Владелец также уточнил, что устранить неисправность не удалось даже в официальном сервисе. Несмотря на проведённые две диагностики, дилер не смог решить проблему.

В компании «Моторинвест» подтвердили, что знают о ситуации. В пресс-службе отметили, что дилер заказал дополнительное оборудование, необходимое для дальнейшей работы по устранению неисправности.

В компании отметили, что им жаль, что предыдущие попытки устранить неисправность не принесли результата. Вопрос остаётся на контроле, и специалисты технической поддержки продолжают работать над его решением.

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