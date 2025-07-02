В России хотят штрафовать общественный транспорт за опоздания

Союз пассажиров России поддержал идею ввести штрафы за опоздания общественного транспорта. Об этом сообщает RT со ссылкой на председателя Союза, члена Общественного совета при Минтрансе России Кирилла Янкова.

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«Опоздание общественного транспорта — действительно серьезный бич, но надо различать: они происходят по вине перевозчика или по объективным условиям», — заявил он.

Янков отметил, что перевозчиков нужно наказать не только штрафами, но и компенсационными выплатами. Однако если речь идет о самолетах, которые опаздывают из-за погоды, то пассажиру компенсация полагаться не должна.

До этого в Государственную думу России на рассмотрение внесли законопроект, который предполагает ужесточение ответственности за непредоставление преимущества в движении машине скорой помощи, вплоть до лишения водительских прав на срок до двух лет.

В качестве наказания за нарушение предлагается ввести штраф от 20 до 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от трех месяцев до двух лет.

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