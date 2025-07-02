Эксперты спрогнозировали появление в России миллиона электрокаров

Количество «зелёных» машин на территории России к концу десятилетия вырастет до 1 млн транспортных средств, а количество зарядных станций — до 15 тысяч, причём из них 7,5 тысячи будут быстрыми. К такому выводу пришли в аналитической компании Sitronics Electro.

© Quto.ru

«Мы считаем, что к концу 2030 года число заряжаемых от электричества машин в РФ, в том числе гибридов, может вырасти в 10 раз, превысив 1 млн единиц», — сообщил глава компании Sitronics Electro Андрей Гурленов.

По его словам, на спрос будут влиять программы господдержки, а также развитие зарядной инфраструктуры на территории России.