Nissan попросил своих поставщиков об отсрочке платежей

Японский автопроизводитель Nissan обратился к своим поставщикам из Великобритании и Евросоюза с просьбой отсрочить платежи. Этот шаг позволит компании высвободить краткосрочные финансовые ресурсы. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на переписку сотрудников и внутренние документы компании.

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Генеральный директор Nissan Айван Эспиноза, возглавивший бренд в апреле, ранее анонсировал план сокращения 15% рабочих мест и закрытия семи заводов. Эти меры направлены на экономию ежегодных расходов в размере 500 миллиардов иен ($3,4 миллиарда) в течение двух лет.

Компания завершила финансовый год с чистым убытком в $4,5 миллиарда из-за снижения спроса на автомобили и медленного обновления модельного ряда.

Nissan не принуждает поставщиков к отсрочке платежей. Автопроизводитель предлагает более выгодные условия сотрудничества, позволяя им выбрать между немедленной оплатой или поздним платежом с процентами.

Как заявил финансовый директор Жереми Папен в мае, первый квартал будет самым сложным для Nissan в этом году. Но к 2026 финансовому году компания планирует достичь положительного результата.

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