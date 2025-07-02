Китайских автопроизводителей могут обязать закупать российские комплектующие

В РФ могут обязать использовать российские комплектующие при производстве китайских автомобилей. Минпромторг рассматривает такую возможность, сообщил министр промышленности и торговли Антон Алиханов. Как это может быть реализовано и как это отразится на стоимости машин, "Российской газете" рассказали опрошенные эксперты.

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Как считает генеральный директор ГК "Автодом" Андрей Ольховский, позиция понятна - использование российских комплектующих на автомобилях повысит рентабельность этих компаний за счет больших продаж.

"Другая сторона вопроса - это стоимость этих компонентов и их качество. Всем давно известно, что чем больше объем выпускаемой продукции, тем ниже себестоимость. Поэтому нужно оценить все стороны вопроса. Если стоимость российских компонентов будет выше китайских, это повысит стоимость автомобиля для конечного клиента, что приведет к снижению продаж. Это замкнутый круг, когда чтобы была низкая стоимость, надо производить большую серию компонентов. А чтобы производить большую серию, нужен заказчик. Мы видим решение в части запуска такого предложения - это введение новых программ стимулирования развития компонентной отрасли, одним из ключевых моментов является стоимость инвестиций", - отмечает Ольховский.

Директор по маркетингу маркетплейса автозапчастей Emex Иларион Демчиков уверен, что инициатива Минпромторга РФ может оказать значительное влияние на рынок автомобильной промышленности.

"Во-первых, китайские производители будут вынуждены адаптироваться к требованиям российского законодательства, что потребует изменений в цепочках поставок и производственных процессах. Во-вторых, это может привести к увеличению стоимости конечной продукции, так как переход на российские компоненты может сопровождаться дополнительными расходами", - рассказывает он.

В то же время, по его словам, такая мера может способствовать развитию отечественной промышленности и созданию новых рабочих мест. В том числе это будет стимулировать иностранных производителей автокомпонентов переносить производство в РФ, а автомобильные заводы - переходить от крупноузловой сборки к мелкоузловой сборке.