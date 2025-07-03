Совфед одобрил закон об отзыве прав после диспансеризации

Если при медицинском осмотре автомобилиста, например в ходе диспансеризации, обнаружатся противопоказания к вождению, то ГИБДД сможет "досрочно" отозвать у него удостоверение, а максимальный штраф за отказ остановиться по требованию сотрудника полиции увеличат до 10 тысяч рублей. Совет Федерации на заседании в среду одобрил сразу два закона, которые касаются водителей.

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Первый документ вносит поправки в законы "О безопасности дорожного движения" и "О персональных данных".

"Получение медицинского заключения для допуска к управлению транспортным средством проводится раз в 10 лет. За такое время у каждого из нас могут проявиться разные болезни, например глазные, с которыми нельзя допускать за руль. И теперь если вы пройдете обследование, то его результаты появятся в реестре", - рассказал член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Александр Ярошук.

Необходимо будет в течение трех месяцев пройти медицинское освидетельствование после получения уведомления. Если у водителя выявят признаки заболевания или медицинских противопоказаний для управления транспортным средством, то информацию об этом разместят в специальном реестре, который ведется в Единой государственной информационной системе в сфере здравоохранения.

Неявка на медосвидетельствование приведет к автоматическому аннулированию прав. Саму водительскую медсправку переведут в электронный вид, но по желанию заключение выдадут и в бумажном виде. Изменения должны вступить в силу 1 марта 2027 года.

Медсправку переведут в электронный вид, но по желанию заключение выдадут и в бумажном виде

Сенатор Людмила Нарусова поинтересовалась, где гарантия, что медицинские данные "не станут незакрытыми".

"Что касается сопряжения медицинских данных и полицейских систем, то сотрудник ГАИ не будет видеть историю болезни, как она называется. Просто будет присутствовать графа, что существуют противопоказания. И водителю даются три месяца на то, чтобы он этот вопрос решил", - объяснил приглашенный на заседание замглавы МВД Игорь Зубов.

Второй закон с поправками в Кодекс об административных правонарушениях поднимает планку наказания для нарушителей ряда Правил дорожного движения. Так, штраф за отказ остановиться по требованию сотрудника полиции повысят с нынешних 500-800 рублей до 7-10 тысяч рублей. А за повторное игнорирование требования гаишника остановить машину будет грозить лишение водительских прав на срок от четырех месяцев до полугода. Кроме того, за невыполнение законного требования пройти весовой и габаритный контроль транспортного средства собственника грузовика смогут оштрафовать на 600 тысяч рублей.