Mitsubishi возродила Grandis

С 2003 по 2011 годы японская марка выпускала под именем Grandis трехрядный минивэн, а теперь это кроссовер, предназначенный для Европы. «Базой» для него послужил прошлогодний Renault Symbioz, который, в свою очередь, имеет в основе Captur. Grandis предложат европейцам с гибридными силовыми установками, а производство наладят в Испании на том же заводе, где выпускают соплатформенные Renault.

© Motor.ru

Отличает Mitsubishi Grandis решетка радиатора с шильдиком японской марки, новая корма с увеличенными фонарями и другой дизайн колесных дисков диагональю от 17 до 19 дюймов. В длину кроссовер достигает 4410 миллиметров, а в багажнике умещается от 434 до 1455 литров груза в зависимости от положения спинок заднего ряда и самих кресел, которые можно двигать продольно.

В салоне новшеств еще меньше — руль с эмблемой Mitsubishi вместо Renault и более компактный рычаг селектора передач. В список оборудования включены медиасистема с 10,4-дюймовым дисплеем, дверь багажника с электроприводом и адаптивный круиз-контроль Mi-Pilot (аналог ProPilot от Nissan).

© Mitsubishi

© Mitsubishi

© Mitsubishi

© Mitsubishi

© Mitsubishi

© Mitsubishi

© Renault

В движение начальный Grandis приводит 1,3-литровый турбомотор мощностью 140 лошадиных сил со стартер-генератором. Пару ему составляет шестиступенчатая «механика» либо семидиапазонный «робот».

Более мощный вариант — система E-Tech на базе 1,8-литрового «атмосферника» на 109 сил, работающего вместе с 49-сильным электромотором и стартер-генератором на 20 сил. Помимо гибридного режима и режима рекуперации, есть полностью электрический, но емкость литий-ионной тяговой батареи совсем небольшая — всего 1,4 киловатт-часа.

В Европе Grandis появится в продаже в IV квартале нынешнего года. А позже свет увидит еще один «клон» Renault — перелицованный Eclipse Cross, который позаимствует технику у Scenic E-Tech.