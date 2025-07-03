В РФ стали чаще обращать внимание на нарушения правил ПДД

Научный центр безопасности дорожного движения (НЦ БДД) МВД сообщил, что российские граждане в последние годы стали чаще сообщать в полицию о фактах нарушения правил дорожного движения. За 2024 год число таких обращений с приложением подтверждающих это фотографий выросло на 30%.

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Общее число таких сигналов не называется, но сказано, что за прошлый год они помогли пресечь 1,3 млн правонарушений. В НЦ БДД МВД отмечают, что граждане чаще всего жалуются на пьяных водителей или шумный транспорт.

«На протяжении нескольких лет значение данного показателя сокращается, что может свидетельствовать о снижении качества предоставленной информации о правонарушениях», — считают в НЦ БДД.

Как сообщает издание «Коммерсантъ», в некоторых регионах местные власти ввели систему денежного поощрения за сообщение о нарушениях, обещая от 3000 до 7000 рублей.

Ранее сообщалось, что с 1 июля в России выросли штрафы для водителей.

В Госдуме предложили вернуть 50%-ю скидку в случае быстрой оплаты штрафов.