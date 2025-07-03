Редкие Ferrari 12Cilindri появились в Москве

В продаже у двух дилеров в Москве появились редкие спорткары Ferrari 12Cilindri 2025 года выпуска, тираж которых ограничен всего 999 экземплярами. Автомобили официально доступны для покупки: у них оформлены ПТС, уплачен утильсбор, и они готовы к регистрации.

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Этот двухместный спорткар оснащён мощным 6,5-литровым атмосферным двигателем V12, развивающим 830 лошадиных сил. Этот же мотор с индексом F140 используется в Ferrari 812 Competizione. В паре с двигателем работает 8-ступенчатая роботизированная коробка передач с двумя сцеплениями. Автомобиль разгоняется до 100 км/ч менее чем за 3 секунды.

Один из представленных в продаже автомобилей окрашен в насыщенный красный металлик и дополнен салоном в чёрных тонах с обилием карбоновых деталей. Второй спорткар выполнен в жёлтом цвете, его интерьер также выдержан в тёмной гамме.

Вдохновением для создания Ferrari 12Cilindri стали легендарные модели марки 60-х и 70-х годов. При разработке дизайнеры решили вернуться к классическим пропорциям: длинный капот, изящная линия крыши и сбалансированный силуэт в духе традиционных гран-туризмо. На фоне современных спортивных автомобилей с агрессивным заниженным профилем Ferrari 12Cilindri выделяется элегантным и узнаваемым стилем.

Один из представленных в продаже экземпляров выполнен в ярко-алом металлике с интерьером в строгих чёрных тонах и обилием карбоновых элементов. Второе купе окрашено в жёлтый цвет, а его салон также оформлен в тёмной гамме. Стоимость автомобилей составляет от 78 990 000 до 79 000 000 рублей.

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