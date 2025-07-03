В России продают Toyota Sequoia 2025 года: очень дорого

Несмотря на то, что бренд Toyota пока еще не вернулся официально в Россию, автомобили марки продолжают активно поступать в нашу страну путем параллельного импорта. Как выяснила "Российская газета", сразу у трех столичных дилеров в продаже появились рамные внедорожники Toyota Sequoia текущего года выпуска.

© Российская Газета

Основываясь на данных из объявлений, все представленные автомобили оснащены безальтернативной гибридной силовой установкой, построенной вокруг V-образного 6-цилиндрового мотора объемом 3,5 литра. Совокупная мощность составляет 437 лошадиных сил. В тандеме с двигателем трудится 10-ступенчатая автоматическая КПП. Различие касается исключительно комплектаций - на выбор клиентам предлагаются версии Capstone и TRD Pro и цветовой палитры оттенков кузова. В наличии есть белые, черные и серые внедорожники.

По заверению продавцов дилерских центров, на все машины получены ЭПТС, уплачен коммерческий утильсбор и есть все необходимые документы для постановки на учет.

Стоимость автомобилей варьируется от 13 980 000 до 14 290 000 рублей.

Ранее "РГ" рассказывала о том, что в РФ начались продажи Ferrari 12Cilindri 2025 года выпуска.