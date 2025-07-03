В РФ привезли партию Hyundai Sonata 2025 года выпуска

"Российской газете" в ходе ежедневного изучения рынка автомобилей удалось обнаружить в продаже у дилеров в разных городах Hyundai Sonata 2025 года выпуска. По заверению продавцов из Москвы и Санкт-Петербурга, на все привезенные машины, выпущенные для рынка КНР, распространяется гарантия сроком 2 года или 100 тысяч километров.

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Выставленные на продажу седаны представлены в максимальной комплектации - N-line max, которая включает в себя подогрев и вентиляцию сидений, обогрев руля, панорамную крышу, камеры 360, систему автопарковки, адаптивный круиз-контроль и электропривод крышки багажника.

Под капотом Sonata расположен безальтернативный силовой агрегат объемом 2,0 литра мощностью 250 лошадиных сил, который работает в паре с автоматической 8-ступенчатой КПП. Привод - передний.

На выбор покупателям доступны автомобили в трех цветовых оттенках: сером, белом и черном.

Цены на седаны варьируются от 5 114 000 до 5 287 000 рублей, но дилеры предлагают специальные акции и скидки, которые позволяют сэкономить до 900 тысяч рублей.

Ранее "РГ" рассказывала о том, что в России начались продажи Toyota Sequoia 2025 года выпуска.