Что получится, если скрестить Ford Taurus SHO с пикапом Ranger

Что получится, если скрестить Ford Taurus SHO второго поколения с пикапом Ranger? Итогом станет странный, но по-своему притягательный пикап. Комбинация может показаться нелепой, но от этого она не становится менее интересной.

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В какой-то момент кому-то пришла в голову гениальная (или безумная) идея отпилить заднюю часть кузова седана Taurus SHO и заменить её кузовом от Ranger Splash 1994 года. Так появился неофициальный американский ответ на классические австралийские юты вроде Holden Commodore или Ford Falcon.

Этот странный пикап сейчас выставлен на продажу, хотя в объявлении почти нет подробностей. Известно, что при соединении кузова от Ranger с задней частью Taurus потребовалась серьёзная резка и сварка. Это уровень гаражной изобретательности, который способен впечатлить даже бывалых автомехаников.

Пикап на базе Taurus SHO 1994 года всё ещё оснащён оригинальным 3,0-литровым V6, развивающим 220 лошадиных сил и 292 Нм крутящего момента. Двигатель работает в паре с пятиступенчатой механической коробкой передач, передающей тягу на передние колёса.

Интерьер практически не тронут: сиденья и приборная панель выглядят удивительно хорошо сохранившимися. На одометре 139 000 миль (примерно 223 000 км), а текущая цена составляет $5 000. Учитывая уникальность автомобиля, сумма вполне разумная.

Интересно, что ещё в конце 2019 года он продавался за $7 500.