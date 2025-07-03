Kia EV9 2025 года начали продавать в РФ: сколько стоит электрический флагман

"Российская газета" выяснила, что в РФ можно купить флагманский электрический кроссовер Kia EV9 из наличия. Цена - от 6 млн рублей.

© Российская Газета

За эти деньги предложена полноприводная модификация с двумя электромоторами суммарной мощностью 385 л.с. и батареей ёмкостью 100 кВт·ч. Паспортный запас хода - до 560 км.

Автомобиль представлен в исполнении GT-Line, для которого характерны более агрессивные бамперы и высокие рейлинги на крыше. Примерно год назад аналогичные машины стоили на 1-1,1 млн рублей дороже.

Премьера Kia EV9 состоялась в марте 2023 года. Кроссовер построен на модульной платформе E-GMP, длина автомобиля - 5010 мм, ширина - 1980 мм, колёсная база превосходит рамный Mohave - 3100 мм.