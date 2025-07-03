Xiaomi подумает про экспорт электрокаров не ранее 2027 года

Китайская технологическая корпорация Xiaomi будет рассматривать возможность поставок своей автомобильной продукции на рынки других стран не ранее 2027 года.

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По словам главы компании, в Китае сформировались огромные очереди из желающих приобрести электромобили Xiaomi, «поэтому в ближайшие два года компания в первую очередь будет заниматься вопросом поставок на внутреннем рынке и только в 2027 году рассмотрит возможность экспорта».

В конце июня на китайском рынке начались продажи первого кроссовера Xiaomi — YU7. Стоимость новинки составила от 253,5 тысячи юаней (около 2,8 миллиона рублей) до 329,9 тысячи юаней (3,6 миллиона рублей) в зависимости от комплектации.

Лэй Цзюнь подчеркнул, что в первые три минуты после официального старта продаж было получено 200 тысяч заказов на новый автомобиль. За час это число увеличилось до 289 тысяч.

Свой первый электрокар корпорация Xiaomi, известная производством смартфонов и бытовой электроники, представила в марте 2024 года. Им стал четырёхдверный седан SU7. В феврале этого года был представлен спортивный электрокар SU7 Ultra. До 100 километров в час автомобиль способен разогнаться за 1,98 секунды.