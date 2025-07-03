В России продают Peugeot Traveller 2025 года

"Российская газета" в ходе мониторинга автомобильных сайтов объявлений обнаружила у столичного дилера в продаже новые минивэны Peugeot Traveller 2025 года. Судя по указанному в объявлении VIN-коду, все машины из наличия выпущены во Франции. Продавец заверяет, что на них распространяется дилерская гарантия сроком 2 года или 130 000 км.

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Уже в базовой версии доступны круиз и климат-контроль, подушки безопасности, две распашные боковые двери для задних пассажиров и 17-дюймовые литые колесные диски. Салон минивэна рассчитан на 9 посадочных мест.

Для более состоятельных и требовательных клиентов в наличии есть и спецверсия автомобиля с 7-местной компоновкой, кожаными сидениями и панорамным люком.

Под капотом Peugeot расположен безальтернативный 2,0-литровый дизельный двигатель мощностью 177 лошадиных сил, работающий в паре с 8-ступенчатой АКПП. Привод - передний.

Стоимость минивэна в базовом исполнении начинается от 6 300 000 рублей, а в топ-версии - от 7 500 000 рублей.

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