В России на продажу выставили 67-летний "Москвич-408" в музейном состоянии

Очередную "капсулу времени" удалось обнаружить "Российской газете" в ходе изучения сайтов бесплатных объявлений. Продавец из города Голицыно Московской области выставил на продажу отлично сохранившийся образец - "Москвич-408" 1958 года с небольшим пробегом в 7000 километров. Уникальности машине добавляет тот факт, что она выпущена в первый год появления модели на рынке и является одним из самых ранних хорошо сохранившихся экземпляров.

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Представленный в объявлении "Москвич", со слов владельца, находится в полностью оригинальном состоянии и не подвергался реставрации. Кузов седана окрашен в бирюзовую эмаль, а салон выдержан в светлых тонах с тканевыми сидениями зеленого цвета. Что характерно, на всех элементах, несмотря на солидный возраст, сохранились заводские хромированные элементы, которые пребывают в отличном состоянии.

Владелец "капсулы времени" сообщил, что последние 14 лет машина хранилась в теплом гараже, что и смогло ее сохранить в достойном виде.

Хозяин просит за свой автомобиль 600 000 рублей, однако уверяет, что открыт к аргументированному торгу.

Ранее "РГ" рассказывала о том, что в России на продажу выставили "Москвич-2141" в заводском состоянии.