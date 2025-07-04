В Туве запускают масштабный челлендж для борьбы с ростом аварийности

Инициатива объединила усилия самых разных сил: Государственной инспекции безопасности дорожного движения (ГИБДД), местных автошкол, представителей буддийской общины, спасателей, медицинских работников, деятелей культуры и многочисленных общественных организаций.

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Согласно статистическим данным, представленным на конец июня 2025 года, ситуация на дорогах Республики Тыва вызывает серьезную обеспокоенность. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, количество ДТП увеличилось на 46%, достигнув отметки в 302 случая. В результате дорожных аварий погибли 47 человек (рост на 47%), а еще 393 человека получили травмы различной степени тяжести.

Основными причинами ДТП являются нарушения Правил дорожного движения водителями, а именно: превышение скоростного режима, несоблюдение правил проезда перекрестков, управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения (зафиксировано 60 случаев) и управление автомобилем без водительского удостоверения (каждое третье ДТП). Кроме того, отмечается рост числа пострадавших в ДТП детей – на 60,9%.

Организаторы акции призывают всех жителей Республики Тыва принять активное участие в челлендже и размещать в социальных сетях тематические материалы, посвященные безопасности дорожного движения, используя хэштеги #ТываЗаБезопасностьНаДорогах и #ТываБезДТП.

Напомним, ранее Колокольцев лично наградил тувинских полицейских, вытащивших человека из горящего дома. Тем временем Тува первой в Сибири выносит вопрос о местном самоуправлении на суд жителей.