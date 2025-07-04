На предприятия КАМАЗа запретили проносить еду

В Набережных Челнах на предприятиях КАМАЗа теперь нельзя проносить пищевую продукцию. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте «Вести КАМАЗа».

Отмечается, что речь идет как о заказной, так и магазинной еде, за исключением контейнеров с домашней пищей собственного приготовления и для личного потребления. Ограничение касается и промышленных товаров, за исключением тех, которые необходимы для выполнения рабочих функций, подчеркивается в сообщении.

Причиной введения ограничительных мер стали опасения относительно возможного массового отравления и вероятности совершения диверсий в связи с текущей политической ситуацией и проведением специальной военной операции на территории Украины.

В Татарстане неоднократно фиксировались случаи атак с использованием беспилотных летательных аппаратов. В городе Набережные Челны подобных инцидентов не происходило, однако в Казани и Елабуге были сбивались дроны. В период с 24 по 25 июня в регионе было перехвачено семь беспилотных летательных аппаратов, принадлежащих Украине.

Также в регионе были задержаны лица, которые оказывали содействие украинским спецслужбам. 1 июля Федеральная служба безопасности сообщила о предъявлении обвинения в подготовке к убийству и государственной измене 51-летнему жителю Набережных Челнов. Этот человек собирал информацию для спецслужб Украины о добровольце, который воевал в Луганской Народной Республике в составе батальона «Спарта».