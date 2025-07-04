Ram 1500 c Hemi V8 за один день собрал более 10 000 предзаказов

Живые продажи больших пикапов американской марки с вернувшимся в моторную гамму ДВС начнутся до конца текущего лета.

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Актуальный полноразмерный пикап Ram 1500 предлагается с шестицилиндровыми двигателями: в гамме числятся 309-сильный V6 объёмом 3,6 литра и 3,0-литровая рядная битурбошестёрка Hurricane, максимальная мощность которой в зависимости от версии равна либо 426, либо 548 л.с. Однако для грузовика 2026 модельного года компания подготовила «новинку»: как Kolesa.ru сообщал ранее, в линейку возвращается двигатель Hemi V8 объёмом 5,7 литра с системой eTorque.

Максимальная мощность этого восьмицилиндрового мотора, как и до отправки в отставку, составляет 400 л.с., а крутящий момент равен 555 Нм. Двигатель доступен исполнениям Big Horn, Express, Laramie, Limited, Longhorn, Rebel, Tradesman и Warlock. Грузоподъёмность такого пикапа Ram 1500 составляет 794 кг, а буксировать он может до 5203 кг.

Как сообщает Сarscoops.com со ссылкой на главу отдела продаж Stellantis в Северной Америке Джеффа Коммора, появление в моторной линейке Hemi V8 вызвало ажиотаж: в первый же день дилеры собрали свыше 10 тыс. предзаказов на пикап с вернувшейся «начинкой». Для сравнения, за весь второй квартал 2025 года марка реализовала на североамериканском рынке 51 848 экземпляров Ram 1500.

Как стало известно ранее, каждый пикап Ram 1500 2026 модельного года с возвращённым в гамму двигателем Hemi V8 украсят новым шильдиком, который был создан командой дизайнеров бренда. Производитель назвал его «символом протеста»: знак расположен на передних крыльях и выполнен в виде бараньей головы на ДВС.

Известно, что цена грузовиков 2026 модельного года с двигателем V8 на американском рынке оказалась выше по сравнению с аналогичными исполнениями с базовым 309-сильным мотором на 1200 долларов, что эквивалентно примерно 94,9 тыс. рублей по текущему курсу. Живые продажи больших пикапов с вернувшимся в моторную гамму ДВС стартуют до конца этого лета.

Ранее стало известно о том, что в гамму Ram 1500 может вернуться ещё один двигатель V8, правда, в компании это официально пока не подтвердили. Речь идёт о ранее отправленном в отставку топовом исполнении Ram 1500 TRX, которое оснащалось компрессорным двигателем Hemi V8 объёмом 6,2 литра. Его отдача равна 712 л.с., крутящий момент – 881 Нм. На разгон с места почти до «сотни» (до 96,6 км/ч) такому пикапу требовалось 4,5 секунды, а его максимальная скорость составляла 190 км/ч.

Напомним, в дальнейшем на американский рынок должен выйти Ram 1500 Ramcharger, который оснащается гибридной установкой. В её состав входят два электромотора (суммарная отдача – 663 л.с. и 833 Нм), двигатель V6 объёмом 3,6 литра, работающий в качестве генератора и не имеющий механической связи с колёсами, а также тяговая батарея ёмкостью 92 кВт*ч. Совокупная дальнобойность в гибридном режиме у этого пикапа составляет 1110 км. По последним данным, такой грузовик появится в продаже в первом квартале следующего года.