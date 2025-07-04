Китайцы выбрали самые качественные машины местной сборки

Китайская Сеть качества автомобилей назвала самые беспроблемные машины местной сборки, которые собрали наименьшее количество отрицательных отзывов о дефектах и возникших в ходе эксплуатации проблемах.

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Сеть качества автомобилей была создана по инициативе Администрации КНР по регулированию рынка. Организация составляет рейтинги транспортных средств на основе жалоб автовладельцев о неисправностях, рисках и дефектах машин. За любую проблему, выявленную в ходе эксплуатации автомобиля, ему начисляются «штрафные» баллы.

Лидером рейтинга по итогам 2024 года стал официально представленный на российском рынке премиальный бренд Voyah, выпускающий гибриды и электрокары. В России продаются три модели бренда — седан Passion, кроссовер Free и минивэн Dream. Марке было присуждено всего 153 «штрафных» балла.

Вторую строчку в этом рейтинге качества занимает бренд одноименного совместного предприятия Dongfeng Honda, чьи машины набрали 156 штрафных баллов. Далее идут модели Volvo китайской сборки и электромобильный бренд GAC Hyptec, которые на основании отзывов их владельцев получили почти одинаковое количество баллов — 157 и 158 соответственно.

© Wey

В «пятёрку» также вошёл премиальный бренд Wey, принадлежащий Great Wall, который присутствует на российском рынке официально. Марка получила 160 баллов, сообщают «Автоновости дня».

С шестого по десятое место в топ-10 брендов с самыми качественными автомобилями из Китая по итогам прошлого года расположились GAC Trumpchi (161 балл), GAC Aion (162 балла), Jetta (163 балла), Changan Nevo (167 баллов) и YangWang (170 баллов). Самый популярный бренд Китая, который является ещё и лидером местного автопрома, — BYD — заработал 191 штрафной балл и оказался на 26 месте.

© Jetta

Популярные в России марки не вошли даже в первую «двадцатку». Лучший показатель у Geely (192 балла), который занимает 27-е место рейтинга, Changan (194) находится на 30-м месте, Haval (210) — на 42-м, Chery (224) занимает 51-е место.