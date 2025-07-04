Кia отчиталась о лучшем полугодии продаж за всю историю

За полгода Kia удалось реализовать в США почти 420 тысяч автомобилей, что является рекордом марки за 32 года присутствия на данном рынке.

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С января по июнь 2025 года в США Kia продала 416 511 автомобилей, что на 8% больше прошлогоднего результата. Бестселлерами стали Kia Sportage - 12 630 экземпляров, и Kia K4 - 11 564 авто.

Третье место занял Kia Telluride - 9239 авто, Sorento оказался на четвёртом месте с результатом 7050 единиц, седан Kia K5 стал пятым - 5613 автомобилей.

На последнем месте в топе продаж марки находятся электрокары Kia EV6 и EV9, их тираж составил 680 и 913 единиц.

Тем не менее, июнь оказался для Kia не таким успешным: дилеры корейской марки реализовали 63 849 автомобилей, что на 2080 авто меньше, чем за аналогичный период прошлого года.