635-сильный Land Rover Defender Octa обзавелся очень черной версией

Land Rover показал очень черный Defender Octa Black. Ровно год назад дебютировал самый мощный Defender — Octa с 4,4-литровым V8, развивающим 635 лошадиных сил и 750 Нм крутящего момента. Теперь Land Rover добавил ему новую брутальную версию Black с черным декором снаружи и внутри. Разумеется, она получила и обновления, которые достались «стандартному» внедорожнику в мае.

© Motor.ru

Экстерьер выкрашен в Narvik Black — «самый черный цвет в палитре красок Defender». По умолчанию отделка глянцевая, но клиенты могут добавить защитную матовую пленку. В целом у Defender Octa Black 30 новых декоративных элементов — глянцевых (Gloss Black) либо матовых (Satin Black). Овал шильдика Land Rover черный с затемненной серебристой надписью, решетка радиатора под ним тоже выполнена в черном.

© Land Rover

© Land Rover

© Land Rover

© Land Rover

© Land Rover

На выбор доступны 20- и 22-дюймовые кованые колесные диски Gloss Black с черными ступичными колпачками с надписью Defender и черными же тормозными суппортами.

В салоне тоже царит темнота: сиденья обшиты новой мягкой кожей Ebony Semi‑Aniline с акцентами Kvadrat и перфорацией, передняя панель отделана порошковым покрытием Satin Black. За доплату добавят декор из рубленого углеродного волокна.

Как и «обычный» Octa, черный внедорожник оборудован мотором V8 4.4 мощностью 635 сил. С места до первой «сотни» автомобиль разгоняется за четыре секунды, а максимальная скорость составляет 250 километров в час. С майским обновлением Defender локально освежили внешне, заменили экран медиасистемы на более крупный и добавили новые кузовные оттенки и возможности для персонализации.

Land Rover возродит соревнования Camel Trophy, но без упоминания Camel, так как реклама сигарет вбольшинстве стран теперь запрещена. Их символом станет специальный Defender 110 Trophy Edition с особой расцветкой кузова и «приключенческим» оснащением. Купить такой внедорожник сможет любой желающий.