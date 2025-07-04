КамАЗ готовится сократить рабочую неделю из-за обрушения спроса

Отечественный производитель грузовых автомобиле рассматривает возможность введения частичного режима простоя из-за падения спроса на свою продукцию. Как стало известно Quto.ru, на данный момент окончательное решение не принято, а руководство принимает меры для поиска заказов.

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Отечественный производитель грузовых автомобиле рассматривает возможность введения частичного режима простоя из-за падения спроса на свою продукцию. Как стало известно Quto.ru, на данный момент окончательное решение не принято, а руководство принимает меры для поиска заказов.

«Решение о возможном введении сокращённого режима работы производства будет приниматься непосредственно перед текущим месяцем, начиная с конца июля, в зависимости от ситуации на рынке и количества заказов у нас. Руководство компании предпринимает все необходимые меры по поиску заказов и загрузке производства в постоянном режиме», — подчеркнули в пресс-службе предприятия.

В компании также отметили, что по итогам I полугодия рынок грузовых автомобилей обвалился на 60% и «прогнозы экспертов до конца года не вселяют оптимизма». Однако, несмотря на падение продаж на 30% на «свободном рынке», продажи машин массой более 14 тонн выросли на 37%.