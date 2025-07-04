КамАЗ готовится сократить рабочую неделю из-за обрушения спроса
Отечественный производитель грузовых автомобиле рассматривает возможность введения частичного режима простоя из-за падения спроса на свою продукцию. Как стало известно Quto.ru, на данный момент окончательное решение не принято, а руководство принимает меры для поиска заказов.
Отечественный производитель грузовых автомобиле рассматривает возможность введения частичного режима простоя из-за падения спроса на свою продукцию. Как стало известно Quto.ru, на данный момент окончательное решение не принято, а руководство принимает меры для поиска заказов.
«Решение о возможном введении сокращённого режима работы производства будет приниматься непосредственно перед текущим месяцем, начиная с конца июля, в зависимости от ситуации на рынке и количества заказов у нас. Руководство компании предпринимает все необходимые меры по поиску заказов и загрузке производства в постоянном режиме», — подчеркнули в пресс-службе предприятия.
В компании также отметили, что по итогам I полугодия рынок грузовых автомобилей обвалился на 60% и «прогнозы экспертов до конца года не вселяют оптимизма». Однако, несмотря на падение продаж на 30% на «свободном рынке», продажи машин массой более 14 тонн выросли на 37%.
«Это является лучшим показателем в отрасли и является подтверждением правильности выбранной компанией стратегии в современных условиях. Мы продолжим работу по развитию продаж и обеспечим выполнение основных социальных обязательств перед коллективом. Наши потребители и контрагенты могут быть уверены в своевременности выполнения всех ранее заключённых контрактов, независимо от режима работы компании», — заключили в пресс-службе КамАЗа.