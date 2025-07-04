В России продают лифтбек Hyundai Lafesta 2025 года от 3,5 млн рублей

"Российская газета" в процессе мониторинга автомобильных сайтов объявлений обнаружила в продаже у одного из официальных дилеров Kia в Минеральных Водах лифтбек Hyundai Lafesta 2025 года выпуска.

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Основываясь на указанном в объявлении VIN-коде, начинающемся с индекса LBE, машина выпущена для рынка КНР. Продавец сообщает, что стоимость представленного образца составляет 3 500 000 рублей, однако данная сумма актуальна при покупке в кредит и сдачи старого автомобиля в Trade-in.

Под капотом корейского лифтбека расположен 1,5-литровый турбомотор мощностью 200 лошадиных сил. В паре с ним трудится роботизированная КПП с приводом на передние колеса.

По заверению представителя автосалона, на машину имеется полный пакет документов и уплачен утилизационный сбор.

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