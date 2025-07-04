Начались "живые" продажи Lada Granta Active Cross: авто добрались до дилеров

Дилеры сообщили о том, что до них добрались лифтбеки Lada Granta в новом исполнении Active Cross - с защитным обвесом и увеличенным до 198 мм клиренсом.

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Автомобиль доступен в двух комплектациях: Comfort и Enjoy. В базовой версии автомобиль оснащён кондиционером, двумя подушками безопасности, обогревом передних сидений и зеркал, аудиосистемой.

Версия Enjoy дополнительно укомплектована мультимедийной системой Enjoy Pro, камерой заднего вида со статическими видами разметки, задними датчиками парковки, круиз-контролем, противотуманными фарами, функцией задержки выключения света фар, центральным замком с дистанционным управлением и складным ключом, электростеклоподъемниками передних дверей с авторежимом и обогревом ветрового стекла.

Новинка предлагается с 90- и 106-сильными двигателями объёмом 1,6 литра в паре с 5-ступенчатой МКП.

Цена Granta Active Cross в исполнении Comfort - от 1 185 000 рублей, версия Enjoy стоит от 1 370 000 рублей.