Начались "живые" продажи Lada Granta Active Cross: авто добрались до дилеров
Дилеры сообщили о том, что до них добрались лифтбеки Lada Granta в новом исполнении Active Cross - с защитным обвесом и увеличенным до 198 мм клиренсом.
Автомобиль доступен в двух комплектациях: Comfort и Enjoy. В базовой версии автомобиль оснащён кондиционером, двумя подушками безопасности, обогревом передних сидений и зеркал, аудиосистемой.
Версия Enjoy дополнительно укомплектована мультимедийной системой Enjoy Pro, камерой заднего вида со статическими видами разметки, задними датчиками парковки, круиз-контролем, противотуманными фарами, функцией задержки выключения света фар, центральным замком с дистанционным управлением и складным ключом, электростеклоподъемниками передних дверей с авторежимом и обогревом ветрового стекла.
Новинка предлагается с 90- и 106-сильными двигателями объёмом 1,6 литра в паре с 5-ступенчатой МКП.
Цена Granta Active Cross в исполнении Comfort - от 1 185 000 рублей, версия Enjoy стоит от 1 370 000 рублей.
"Уже до момента поступления автомобилей Granta Active Cross в наш дилерский центр мы увидели живой интерес к новинке. Кросс-лифтбек расширит аудиторию Lada за счет автолюбителей в возрасте до 40 лет и тех, кому актуален высокий клиренс компактного автомобиля с доступной ценой", - рассказал "РГ" директор по развитию ГК "Аларм-Моторс" Денис Цепелев.