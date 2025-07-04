Дилеры активно реализуют автомобили прошлых лет выпуска, но запасов много

Дилеры активно реализуют автомобили прошлых лет выпуска, но запасов хватит ещё надолго, утверждает глава "Автостата" Сергей Целиков. Из 530 тысяч новых легковых машин, проданных в первом полугодии, 68,3% пришлось на модели 2024 года выпуска, это примерно 363 тысячи авто. Также статистику продолжают формировать машины, выпущенные в 2023 году, - таких было продано примерно 23 тысячи.

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Целиков отметил, что месяц от месяца доля прошлогодних авто увеличивается от месяца к месяцу: если в начале года она составляла только полпроцента, то в марте - уже 23,6%, а в июне достигла 49,6%.

По оценке эксперта, у дилеров осталось ещё плюс-минус 200 тысяч автомобилей 2023 и 2024 годов выпуска.