Составлен рейтинг лучших премиум-машин с пробегом до 1 млн рублей

Старый премиум — не всегда риск. На вторичном рынке можно найти надежные и статусные автомобили по цене до 1 млн рублей. Главное — подходить к выбору с умом. Autonews.ru собрал пятёрку проверенных машин, способных долго радовать владельца без серьезных вложений.

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1. Audi A4 (B8, рестайлинг, 2012–2015)

Элегантный седан с отличной управляемостью и качественным салоном.

Плюсы:– Комфорт, достойная динамика даже у младших моторов.– Качественные материалы и сборка.

Минусы:– Слабое ЛКП, недешевое обслуживание.

Совет: Ищите обслуженные экземпляры, особенно с живой коробкой и мотором.

Цена: от 850 тыс. руб.

2. BMW 3 серии (E90, рестайлинг, 2008–2012)

Баварская «тройка» — символ драйва и точности в управлении.

Плюсы:– Шасси, эргономика и устойчивый к пробегу салон.

Минусы:– Проблемы с подвеской и зажиганием после 150–170 тыс. км.– Оригинальные запчасти недешёвые.

Цена: от 720 тыс. руб.

3. Porsche Cayenne 955 (первое поколение)

Когда-то недосягаемый, сегодня — реальный вариант за разумные деньги.

Плюсы:– Комфорт, солидный салон и надежный атмосферник V6 3.2 (250 л.с.).– Двигатель способен пройти до 500 тыс. км при хорошем уходе.

Минусы:– Возрастные болячки системы охлаждения.– Скрипучий интерьер.

Цена: от 370 тыс. руб.

4. Cadillac CTS II (второе поколение)

Американский премиум с «харизмой» и ресурсными агрегатами.

Плюсы:– Надёжные V6 моторы (2.8–3.6 л).– Прочная 6-ступенчатая АКП GM 6L50.

Минусы:– Недолговечные катушки зажигания.– Интерьер быстро теряет внешний вид.

Цена: от 670 тыс. руб.

5. Toyota Camry VI (XV40)

Самый «народный» представитель бизнес-класса.

Плюсы:– Надежная техника, высокая ликвидность.

Минусы:– Слабая шумоизоляция, устаревший салон и простая управляемость.

Цена: от 690 тыс. руб.

Вывод:

Даже за 1 млн рублей можно найти премиальный автомобиль, который не разорит на ремонте. Главное — избегать уставших экземпляров и быть готовым к регулярному обслуживанию.