Минивэн Sollers SP7 готовится к выходу на российский рынок

В рамках процедуры сертификации типа транспортного средства (ОТТС) минивэн Sollers SP7, созданный на базе JAC RF8, успешно получил декларацию соответствия в России, сообщает Telegram-канал "Китайские автомобили".

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Производство модели будет осуществляться на заводе "Алабуга" в Республике Татарстан. Начало продаж запланировано на лето текущего года.

Габаритные размеры новинки составляют 5212 мм в длину, 1895 мм в ширину и 1830 мм в высоту. В качестве силового агрегата для Sollers SP7 используется 2-литровый бензиновый мотор мощностью 224 лошадиные силы, который работает в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Автомобиль имеет 7-местный салон с "капитанскими" креслами на втором ряду.

В базовую комплектацию минивэна входят два люка на крыше, кожаная обивка сидений, двухзонный климат-контроль для переднего ряда и однозонный для второго ряда, электрорегулируемые зеркала с обогревом, круиз-контроль, система кругового обзора, функция бесключевого доступа, зарядка для смартфона и датчик дождя.

Ранее "РГ" рассказывала о том, что продажи автомобилей Sollers в мае резко сократились.