Китай ужесточит правила экспорта подержанных автомобилей из страны

Министерство торговли Китая ужесточит правила вывоза бывших в употреблении автомобилей за границу. Об этом сообщил официальный представитель ведомства Хэ Ядун. По информации портала CarNewsChina, новые меры направлены на регулирование рынка подержанных машин, поскольку на нем все чаще появляются машины с нулевым пробегом.

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О том, какие именно меры планирует принять китайский регулятор, пока не раскрывается. Однако, скорее всего, это решение связано с увеличением объёмов экспорта подержанных автомобилей из КНР.

В 2024 году объём экспорта подержанных машин увеличился более чем на 58% по сравнению с предыдущим годом и достиг 436 000 единиц. В 2023 году этот показатель был значительно ниже и составлял 236 000 штук.

Представители министерства отметили, что дополнительное регулирование поможет повысить прозрачность рынка и укрепить доверие к автомобилям с пробегом.

В конце июня стало известно, что китайские автопроизводители и перепродавцы с 2019 года практикуют продажу новых автомобилей под видом подержанных.

Эксперты отрасли отметили, что такая схема позволяет стимулировать продажи и, как следствие, демонстрировать рост региональной экономики.

Ещё одной причиной использования этой схемы может быть продолжающаяся в Китае ценовые войны, вызванные жесткой конкуренцией внутри страны.

В конце мая сообщалось, что скидки на новые электромобили в Китае достигли рекордных значений.

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