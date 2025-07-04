Легенда возвращается: «Руссо-Балт» ждет «Реинкарнация»

Молодые дизайнеры возродят знаменитый «Руссо-Балт» Андрея Нагеля 1909 года.

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Учитывая историю автомобиля-победителя ралли Монте-Карло (1912), выпуск которого Русско-Балтийский вагонный завод начал 8 июня 1909 года, новый «Русско-Балтийский» С 24/30 «Нагель» станет серийной основой для строительства автомобилей группы N4 для классического национального ралли.

N4 — группа серийных автомобилей для классического ралли с минимальными изменениями. Это так называемый «автомобиль-шоурум», который через участие в гонках призван показать надёжность и техническое совершенство транспортных средств и создать имидж.

«Номинация создана для культовых брендов с большой историей. Задача дизайн-проектов, участвующих в ней — представить автомобиль мечты, «автомобиль-легенду». Наделить проект эмоциями и функциями, ценными для поколения будущих потребителей. Это самая творческая номинация, в рамках которой будет представлен широкий спектр эмоций и желаний молодых профессионалов и автомобилистов», — говорит глава оргкомитета Drive Design Fest Валерия Белова.

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Оценивать проекты номинации «Реинкарнация» будет постоянный экспертный совет фестиваля, в который вошли профессионалы автомобильной индустрии. Победители будут названы осенью 2025 года.

В рамках фестиваля пройдёт выставка студенческих проектов во всех трёх номинациях — «Беспилотник» (автомобиль нового поколения), «Спорт, развлечение, отдых» и «Реинкарнация» (культовый автомобильный бренд). Работа молодых специалистов идёт при участии ведущих российских дизайнеров и инженеров в содружестве с представителями брендов.