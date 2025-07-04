Импорт легковых автомобилей в Россию в июне упал на 63%

Газета.Ru

Импорт новых легковых автомобилей в Россию в июне 2025 года снизился на 63%, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя начальника отдела аналитики агентства «Автостат» Дмитрия Ярыгина.

Импорт легковых автомобилей в Россию в июне упал на 63%
© РИА Новости
«По динамике импорта мы видим, что на текущий момент было импортировано чуть менее 26 тыс. новых легковых автомобилей — это минус 63% к аналогичному периоду прошлого года», — сказал Ярыгин.

Отмечается, что лидером в марочном рейтинге в импорте стал бренд Changan, модель — Changan UNI-S.

До этого «Коммерсантъ» сообщил, что российские дилеры начали распродавать новые китайские автомобили со скидками до миллиона рублей.

«Затоваривание складов дилеров привело к значительным скидкам на новые китайские автомобили: диапазон дисконтов варьируется от 150 тыс. до 1 млн руб. по разным моделям. Компании стремятся разгрузить стоки, которые в условиях высокой ставки ЦБ содержать становится крайне дорого», — сообщает издание.