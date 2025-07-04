Импорт легковых автомобилей в Россию в июне упал на 63%

Импорт новых легковых автомобилей в Россию в июне 2025 года снизился на 63%, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя начальника отдела аналитики агентства «Автостат» Дмитрия Ярыгина.

«По динамике импорта мы видим, что на текущий момент было импортировано чуть менее 26 тыс. новых легковых автомобилей — это минус 63% к аналогичному периоду прошлого года», — сказал Ярыгин.

Отмечается, что лидером в марочном рейтинге в импорте стал бренд Changan, модель — Changan UNI-S.

До этого «Коммерсантъ» сообщил, что российские дилеры начали распродавать новые китайские автомобили со скидками до миллиона рублей.