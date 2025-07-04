Марка Xcite нашла способ сделать кроссовер X-Cross 8 популярнее
Владельцы кроссовера Xcite X-Cross 8 смогут не платить за ТО. В июле покупатели флагманского вседорожника получат на четыре плановых технических обслуживания – это ТО-0, ТО-1, ТО-2и ТО-3, за который дилер попросит заплатить всего лишь один рубль.
Фирменное предложение позволяет не тратиться на обслуживание автомобиля на протяжении четырёх лет, так как, учитывая регламент марки, хозяину машины предстоит заплатить только за пятое техобслуживание (ТО-4). Оно пройдёт через 4 года владения или 40 000 километров пробега.
Кстати, в июле 2025 можно приобрести полноприводный полноразмерный кроссовер X-Cross 8 можно приобрести за 2 249 000 рублей, поскольку ранее величина дисконта выросла на 400 000: с 50 000 до 450 000 рублей.
А если воспользоваться действующими кредитными программами Xcite Finance/Xcite Finance Plus или механизмом сдачи старой машины, для флагманской модели выгода составит внушительные 750 000 рублей.
Кстати,отечественный производитель сообщил: в прошлом месяце через дилерскую сеть Lada было реализовано 1 618 автомобилей Xcite — это самый большой показатель за всё время присутствия бренда на российском рынке.