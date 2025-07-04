Марка Xcite нашла способ сделать кроссовер X-Cross 8 популярнее

Владельцы кроссовера Xcite X-Cross 8 смогут не платить за ТО. В июле покупатели флагманского вседорожника получат на четыре плановых технических обслуживания – это ТО-0, ТО-1, ТО-2и ТО-3, за который дилер попросит заплатить всего лишь один рубль.

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Фирменное предложение позволяет не тратиться на обслуживание автомобиля на протяжении четырёх лет, так как, учитывая регламент марки, хозяину машины предстоит заплатить только за пятое техобслуживание (ТО-4). Оно пройдёт через 4 года владения или 40 000 километров пробега.

Кстати, в июле 2025 можно приобрести полноприводный полноразмерный кроссовер X-Cross 8 можно приобрести за 2 249 000 рублей, поскольку ранее величина дисконта выросла на 400 000: с 50 000 до 450 000 рублей.

А если воспользоваться действующими кредитными программами Xcite Finance/Xcite Finance Plus или механизмом сдачи старой машины, для флагманской модели выгода составит внушительные 750 000 рублей.

Кстати,отечественный производитель сообщил: в прошлом месяце через дилерскую сеть Lada было реализовано 1 618 автомобилей Xcite — это самый большой показатель за всё время присутствия бренда на российском рынке.