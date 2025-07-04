Названы пять самых популярных кроссоверов среди россиян

В июне этого года в России было продано 3606 экземпляров кроссовера Haval Jolion, что позволило ему вновь занять лидирующую позицию в рейтинге самых продаваемых автомобилей в сегменте SUV. Chery Tiggo 4, в свою очередь, впервые вошёл в топ-5, заняв четвёртое место.

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Как сообщает агентство "Автостат", Changan Uni-S приближается по популярности к востребованному Jolion, который стал бестселлером не только в июне, но и за первые шесть месяцев 2025 года.

По данным аналитиков, в июне было реализовано 3023 экземпляра Changan Uni-S, который до переименования назывался CS55 Plus.

На третьем месте по популярности находится Belgee X50 из Беларуси. В июне было продано 2713 машин этой модели.

Chery Tiggo, который занимает четвёртое место в рейтинге, разошёлся в количестве 2472 экземпляров. На пятом месте расположился Geely Monjaro с показателем в 2438 проданных автомобилей.

Ранее "РГ" рассказывала о том, что в России началась распродажа российских кроссоверов.