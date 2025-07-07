Nissan нашел сомнительную возможность выхода из кризиса

Как выяснилось, компания обратилась к ряду своих поставщиков в Великобритании и Европе с необычной просьбой — разрешить задержать платежи за их продукцию.

© Quto.ru

Эта мера, подтверждённая внутренними документами и перепиской, должна помочь Nissan высвободить необходимые средства в краткосрочной перспективе. Аналогичные просьбы компания направляла поставщикам и перед окончанием прошлого финансового года в марте.

Проблемы Nissan нарастают. Только что закончившийся год принес бренду колоссальный чистый убыток в размере 4,5 миллиарда долларов. Продажи падают, модельный ряд устарел, и в этот раз компания даже не рискнула дать прогноз на текущий год.

Новый генеральный директор Иван Эспиноза, возглавивший Nissan в апреле, уже объявил жёсткий план спасения: увольнение 15% сотрудников по всему миру и закрытие семи заводов с главной целью — сэкономить 500 миллиардов иен (3,4 миллиарда долларов) за два года.

Отсрочка платежей поставщикам — практика довольно частая в бизнесе. Но нынешняя ситуация чётко показывает, как сильно производитель нуждается в каждом долларе прямо сейчас. Источник сообщает, что в компании просят поставщиков о более гибких условиях оплаты без дополнительных издержек для них, чтобы поддержать свой денежный поток.