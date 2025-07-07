В России планируют освободить грузовики на газе от сборов системы «Платон»

В России могут освободить владельцев грузовых автомобилей на газомоторном топливе от платы в рамках системы «Платон». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на дорожную карту проекта Концепции развития рынка газомоторного топлива на период до 2035 года.

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Из документа следует, что инициативу планируется распространить на грузовики с разрешенной максимальной массой свыше 12 тонн. Помимо этого, в рамках развития рынка весь газомоторный транспорт могут освободить от транспортного налога, оплаты платных трасс и городских парковок.

В дорожной карте уточняется, что окончательное решение будет принято после оценки экономических последствий. Ответственными за проработку вопроса назначат министерство энергетики России и региональные власти. Им нужно будет предоставить доклад о проделанной работе в сентябре 2025 года.

С 1 февраля 2025 года тариф государственной системы взимания платы с грузовиков массой свыше 12 тонн за проезд по федеральным трассам («Платон») проиндексирован на 19 копеек (9,5%). Таким образом, тариф увеличил с текущих 3,05 руб./км до 3,34 руб./км.

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