Представлены новейшие версии популярных практичных минивэнов Volkswagen

Volkswagen представил новые Multivan и California с гибридной силовой установкой.

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Volkswagen Commercial Vehicles анонсировал новые версии Multivan и California, укомплектованные гибридной системой eHybrid 4MOTION, которая обеспечивает общую мощность в 245 л.с.

Комплектация включает 1,5-литровый бензиновый двигатель TSI evo2 (130 кВт) и два электродвигателя: 85 кВт на передней оси и 100 кВт на задней. Литий-ионная батарея на 19,7 кВт∙ч позволяет Multivan проехать до 95 км и California до 91 км в электрическом режиме, достигая скорости 130 км/ч. Быстрая зарядка поддерживается на уровне до 50 кВт.

Оба кэмпера предлагают систему климат-контроля, которая может работать от батареи или из внешнего источника в режиме стоянки.

Полный привод 4MOTION автоматически активирует заднюю ось для улучшенной проходимости в сложных условиях, например на грязных или снежных дорогах, а максимальная тяговая способность составляет 2000 кг.

California, построенная на удлиненной базе Multivan, отличается подъемной крышей, двумя спальными местами и модульным интерьером с двумя раздвижными дверями. Новинки уже доступны для заказа.