В Белоруссии создали монстра, способного увезти 500 легковых автомобилей

Полная масса двухосного полноприводного гиганта составляет 810 тонн, а его два дизельных двигателя имеют общую мощность в 4600 л.с.

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Номинальная грузоподъемность машины — 450 тонн, что сравнимо с весом 55 полностью загруженных КАМАЗов. В ходе испытаний самосвал смог перевезти рекордные 503,5 тонны, благодаря чему дважды попал в Книгу рекордов Гиннесса.

Создание БЕЛАЗа-75710 стало демонстрацией технологических возможностей и индустриальной независимости Беларуси. Первый экземпляр этой модели после службы на угольном разрезе в Кузбассе был передан в технический музей.

Пока эксперты спорят о будущем российского авторынка, прогнозируя то спад продаж, то возвращение иномарок, в Белорусии создали самосвал, способный увезти их всех за один раз.