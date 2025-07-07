Выполнено около половины работ по замене асфальта на МКАД

В этом году организованы работы на ключевой кольцевой магистрали - МКАД, там отремонтируем 25 участков общей площадью около 1 млн квадратных метров. Сейчас выполнено около 50% работ по замене асфальтового покрытия на МКАД. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Петр Бирюков.

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"Ежегодно в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду в столице проводятся мероприятия по обновлению асфальтобетонного покрытия дорог, - отметил Петр Бирюков. - Уже отремонтировано порядка 400 тыс. "квадратов" дорожного полотна на 13 участках между транспортными развязками Рязанской и Волгоградской, Ивановской и Крутицкой, Щелковской и Горьковской".

Продолжаются работы на участках между транспортными развязками Ленинградская и Бусиново, Рублевская и Рижская.

"Интенсивное движение оказывает повышенную нагрузку на дорожное полотно, в результате на нем образовывается особый вид деформации - колейность. Она доставляет дискомфорт водителям и может негативно повлиять на безопасность дорожного движения, - пояснил Петр Бирюков. - Поэтому регулярно проверяем состояние покрытия магистралей, следим за истечением гарантийного срока и своевременно производим замену. Работы проводятся преимущественно в ночное время, когда ниже трафик, с частичным ограничением движения".

Бирюков добавил, что для укладки асфальта на улично-дорожной сети применяются современные технологии и используются собственные асфальтобетонные смеси, производимые на принадлежащих городу заводах. Суммарно эти предприятия за сезон выпускают более 2 млн тонн смеси.