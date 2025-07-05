На улицы Екатеринбурга вышел первый в стране пятисекционный трамвай

В Екатеринбурге в преддверии международной выставки "Иннопром" вышел на линию первый в стране пятисекционный трамвай вместимостью более 400 пассажиров.

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Первыми новинку старейшего вагоностроительного завода Урала оценили врио губернатора Свердловской области Денис Паслер и глава Екатеринбурга Алексей Орлов, которые вместе пассажирами совершили поездку по одному из самых оживленных городских маршрутов.

"Новый пятисекционный трамвай вышел на самый востребованный маршрут - №18, - поделился впечатлениями губернатор. - Транспорт полностью низкопольный, с современными системами оплаты проезда и климат-контроля. Жители довольны. Но это только начало большой работы по обновлению транспорта в Свердловской области и в Екатеринбурге в частности".

Как уже писала "РГ", 40-метровый эшелон усть-катавские вагоностроители подготовили специально к "Иннопрому". Он предназначен для сильно перегруженных маршрутов крупных российских городов. Этому поспособствуют и улучшенные характеристики: минимальный радиус прохождения кривых участков нашим инженерам удалось сократить до 14 метров. А двухкабинное исполнение вагона позволяет эксплуатировать его в челночном режиме на маршрутах без разворотных колец.

За счет расширенных проходов новый вагон может перевезти от 280 до 406 человек. Правда, сидячих мест в нем только 72, плюс два специальных - для маломобильных пассажиров. Накопительные площадки для коротких поездок находятся во второй и четвертой секциях, а для длинных - в первой, третьей и пятой с максимальным количеством сидячих мест. Не случайно на борту нового трамвая написали: "Я большой и просторный".

По словам Дениса Паслера в течение полугода в Екатеринбург будут поставлены 15 трамваев южноуральского производителя - трехсекционные вагоны "Кастор". Кроме того, обновится троллейбусный парк областного центра. А для муниципалитетов в течение нескольких лет будет закуплено более 350 новых автобусов.