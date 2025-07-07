25-летний УАЗ "Хантер" продают в идеальном состоянии

В Самаре в продаже появилась 25-летняя "капсула времени" - УАЗ-31512 2000 года. Как удалось выяснить "РГ", внедорожник находится в идеальном визуальном и техническом состоянии.

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Владелец тентованного "Хантера" сообщил, что четверть века назад автомобиль был куплен у официального дилера новым. С тех пор на машине проехали только 8,8 тысячи километров. Версия тех лет внешне мало чем отличается от актуальной версии "Хантера", но на самом деле внедорожник точечно модернизируется.

Одно из главных отличий - двигатель: на 25-летнем внедорожнике установлен 76-сильный агрегат в паре с 4-ступенчатой МКП. На современные "Хантеры" устанавливается 150-сильный мотор и китайская механическая пятиступка. Схема полного привода одинаковая - "part-time".

Назначенная цена на УАЗ-31512 из Самары - 1,1 млн рублей. "Хантер" 2025 года выпуска обойдётся в 1 645 000 рублей.