Россияне стали покупать меньше электромобилей

Директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков рассказал, что продажи чистых электромобилей (BEV) в России сократились на 10%. Это статистика за июнь 2025 года в сравнении с 2024 годом.

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В июне россияне приобрели 965 BEV — на 23% больше, чем в мае, в течение которого было продано 787 электрокаров. Доля BEV в продажах новых легковых автомашин за июнь повысилась до 1,1%.

В июне самой популярной в России маркой BEV стал Zeekr китайского производства: продано 248 машин. На втором месте российские марки Evolute и Москвич: продано 187 и 133 машины соответственно. На третьем месте расположились китайские бренды Ora — 74 электрокара и BYD — 61 штука.

Лидером модельного рейтинга стал BEV Evolute I-Pro: продано 135 машин, Москвич 3е — 133 единицы, Zeekr 001 — 131 штука. В топ-5 также вошли Ora 03 — 68 машин и Evolute I-Joy — 49 машин.